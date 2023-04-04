Курьера-мошенника отправили под суд по делу о хищении миллиона рублей у томских пенсионерок

17-летний курьер получал за выезды заработную плату. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прокуратуре Советского района Томска утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении 17-летнего жителя Кемеровской области, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, организаторы компании аферистов разрабатывали преступные действия в отношении пожилых граждан. Соучастники фигуранта звонили пенсионерам и рассказывали тем ложную информацию о якобы попавшем в ДТП родственнике, из-за которого пострадал человек. Злоумышленники требовали с потерпевших денежные средства для “лечения” и передачи банкнот в больницу.

Обвиняемый трудился в группировке курьером. Он выезжал по адресу, забирал необходимую сумму и передавал её членам команды аферистов за заработную плату.

В декабре 2022-го и январе 2023 года участники похитили у двух пенсионерок около миллиона рублей. Уголовное дело направили в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу. Расследование в отношении соучастников продолжается.

Напомним, пьяный житель Томской области разбил ворота гаража и угнал автомобиль для поездки за пивом.