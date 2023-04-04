В Томской области больницы получат 27 новых автомобилей

Новые машины получат 16 районных больниц. Фото: департамента здравоохранения Томской области

Больницы Томской области в 2023 году получат 27 новых автомобилей, рассказали в департаменте здравоохранения Томской области. Всего новый транспорт закупят для 16 больниц, а в некоторые машины уже поступили.

«Асиновская больница получила «Ладу Гранта» и «Ниву», Светленская — три машины «Лада Гранта», Колпашевская — четыре «Лады Гранта», Первомайская — два автомобиля «Лада Гранта», - уточнили в департаменте здравоохранения региона.

До конца года в больницу Стрежевого поставят три новых машины. В Кожевниковской и Каргасокской больнице ждут по два автомобиля. И по одно машине купят в Кривошеинскую, Лоскутовскую, Шегарскую, Бакчарскую, Верхнекетскую, Зырянскую, Чаинскую, Парабельскую и Тегульдетскую больницы.

На новых автомобилях врачи и средний медперсонал смогут ездить в сельские ФАПы, а при необходимости – доставлять пациентов в районные больницы.

Напомним, что в селе Сарафановка Молчановского района открылся новый ФАП.