Пьяный житель Томской области разбил ворота гаража и угнал автомобиль для поездки за пивом

Ранее мужчина уже подвергался наказанию за езду в нетрезвом состоянии. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Колпашевская городская прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя, сообщили пресс-службе регионального ведомства. Его обвиняют в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, умышленном повреждении чужого имущества и повторным управлением транспортом в состоянии опьянения.

По версии следствия, в январе 2023 года фигурант проснулся в гараже у приятеля после совместного бурного застолья. Продолжая находиться под градусом, колпашевец решил съездить в магазин за пивом. Он без разрешения владельца сел в автомобиль товарища и выбил задним ходом автоматические ворота. Мужчина выбрался на дорогу и двинулся в сторону торговой точки. Но не справился с управлением и слетел в кювет. Обвиняемый поспешил сбежать с места ДТП, но его задержали полицейские.

За 15 минут злоумышленник совершил сразу три преступления и причинил ущерб на сумму свыше 290 тысяч рублей. Денежный убыток мужчина возместил. Ранее он уже подвергался административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Уголовное дело направили в Колпашевский городской суд Томской области для рассмотрения по существу.

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