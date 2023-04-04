Томичам рассказали, как вести себя с бездомными собаками

Специалист рассказала томичам, как вести себя с бездомными животными Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Кинолог и специалист по зоопсихологии Алена Орехова рассказала «МК в Томске», можно ли подкармливать бездомных собак и забирать их домой. Специалист поделилась историей, которую прочитала в одном из городских пабликов. Пожилая жительница одного из многоквартирных домов стала подкармливать бездомную собаку. Вскоре к месту кормежки стали прибегать и другие псы. Другие жильцы дома стали их гонять, чем была недовольна сердобольная женщина.

«Дорогие томичи, ни в коем случае не надо так делать! Это только усугубит проблему. Псы привыкнут, что их кормят в определенном месте и станут считать его своей зоной обитания. Отсюда возможны нападения на людей, которые вторгаются на их территории — для собак это естественное поведение», — объяснила Алена Орехова.

Впрочем, это не значит, что все бездомные животные являются агрессивными и могут напасть на человека. Кинолог рассказала, что безнадзорные животные чаще всего сами опасаются человека, а нападают, только если считают, что границу их территории нарушили.

Также специалист предостерегла томичей, которые хотят приютить бездомную собаку. Часто такие собаки живут на улице с рождения и не умеют взаимодействовать с людьми. Порой даже работа с кинологом не может превратить выросшую на улице собаку в домашнюю.

«Я ни в коем случае на отговариваю томичей, которые хотят забрать понравившуюся собачку из приюта. Просто надо отдавать себе отчет в возможных последствиях», — подытожила специалист.

Напомним, что в Томске поймали собаку, которая укусила ребенка на детской площадке.