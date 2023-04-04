В Томской области за сутки зафиксировали 84 случая заражения коронавирусной инфекцией

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 166 071 факт заболевания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Томской области выявили 84 случая заражения COVID-19, госпитализировали 14 человек. Выздоровели 43 пациента, сообщили на портале “Стопкоронавирус.рф” 4 апреля.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 166 071 факт заболевания. Пошли на поправку 164 066 томичей. Скончались 993 человека.

По стране выявили 7 141 инфицированного за сутки, госпитализировали 1 513 россиян. Выздоровели 12 264 заболевших. 38 заражённых умерли.

Напомним, врач-ревматолог рассказала томичам, как сохранить здоровье суставов.