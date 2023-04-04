Томичи пожаловались губернатору на отсутствие тротуаров на Степановской улице

Жителей Томска беспокоит отсутствие тротуаров на Степановской улице Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Жители Томска на личном приеме у губернатора Владимира Мазура пожаловались на отсутствие тротуаров по улице Степановская. Из-за этого жители Южных Ворот, Залесья и Доброго сталкиваются с серьезной проблемой: они вынуждены вести детей в школы и садики прямо по проезжей части.

«Глава региона поручил своему заместителю по строительству и инфраструктуре Николаю Руппелю совместно с администрацией Томска найти решение проблемы», - рассказали пресс-службе администрации региона.

Также на прием к губернатору пришел основатель Томского объединения кинематографистов Роман Дваладзе. Он попросил поддержать проект «Сибирские киномастерские», чтобы увековечить память земляков в киноленте. Владимир Мазур обсудил с Романом Дваладзе, как привлечь гранты на реализацию проекта.

От жителей микрорайона Степановка на прием обратились секретари первичных отделений «Единой России» с просьбой возобновить году конкурс проектов первичек. Этот вопрос поручили проработать региональному исполнительному комитету партии.

Напомним, что в Томске в этом году отремонтируют семь участков дорог и потратят на это почти 900 миллионов рублей.