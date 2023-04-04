Два томича обвиняются в организации подпольного казино

В подпольном казино нашли игровые фишки, колоды карт и деньги Фото: Даниил ОПАРИН

Два жителя Томска обвиняются в том, что незаконно проводили азартные игры, сообщает следственный комитет Томска. Следователи совместно с сотрудниками региональных УМВД и УФСБ России провели обыск в подпольном казино на Старо-Деповской, 1, и обнаружили там игровые фишки, колоды карт и денежные средства.

«По предварительным данным, с 14 января по 30 марта 2023 года группа лиц незаконно проводила азартные игры с использованием игрового оборудования. Двое участников группы задержаны и признали свою вину. Возбуждено уголовное дело», - рассказали в следственном комитете.

Обвиняемые находятся под домашним арестом.

Ранее гендиректора агрохолдинга «Томский» отправили под домашний арест, также ему запрещено пользоваться средствами связи и телефоном. Его задержали по обвинению в преднамеренном банкротстве.