Томская прокуратура потребовала устранить нарушения после затопления частного сектора и дорог в Первомайском районе

Представителей органов власти обязали оперативно реагировать на повторные угрозы затопления территорий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прокуратуре Первомайского района Томской области проверили информацию, размещённую в интернете, о ненадлежащем содержании дорог в райцентре и затоплении талыми водами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты установили, что в селе Первомайском в микрорайоне Зелёный по улице 65 Лет Победы из-за половодья оказались частично затоплены придомовые территории в частном секторе и дорога. На других территориях проезды тоже находятся в неудовлетворительном состоянии. Органы местного самоуправления не ведут надлежащую работу.

Главе сельского поселения внесли представление об устранении нарушений и принятии мер по благоустройству местности. Акт прокурорского реагирования начали рассматривать. Исправление нарушений поставили на контроль в надзорном ведомстве.

Районный прокурор Илья Соколов пообщался с местными жителями и определил неотложные мероприятия и сроки их выполнения. Представителей органов власти обязали оперативно реагировать на повторные угрозы затопления территорий.

Ранее в Томской области после вмешательства прокуратуры перед предпринимателями погасили задолженность в 3 млн рублей.