В Томской области после вмешательства прокуратуры перед предпринимателями погасили задолженность в 3 млн рублей

Прокуратура Сибири проследила за исполнением законодательства о контрактной системе и оплатой труда бизнесменов и подрядчиков. Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Сибири проследила за исполнением законодательства о контрактной системе и соблюдении прав хозяйствующих субъектов в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным публичным контрактам, сообщили в пресс-службе ведомства Томской области.

После вмешательства надзорного органа в первом квартале 2023 года муниципальные и государственные заказчики в Сибирском федеральном округе погасили задолженность свыше 714,5 млн рублей.

В Молчановском районе Томской области выплатили компании “ГеоПроектЮг” 3 млн рублей за разработку проекта на капитальный ремонт учебного заведения.

23 публичным юридическим лицам Республики Алтай внесли представления. Четырёх виновных привлекли к административной и дисциплинарной ответственности за неисполнения условий соглашения. Усть-Коксинская компания “Тепловодстрой Сервис” вернула индивидуальному предпринимателю 8,3 млн рублей за поставку угля.

В Республике Тыва Департамент городского хозяйства мэрии города. Кызыла погасил долг на сумму более 2,5 млн рублей перед предприятием “Аутекс”. В отношении экс-начальника ведомства возбудили административное дело за нарушение срока оплаты.

В Красноярском крае установили аналогичное нарушение. Казённое учреждение Манского района “Служба заказчика” не вовремя выплатила подрядной организации “Бурый” 16 млн рублей за комплексное благоустройство в селе Шалинское.

В Черногорске по представлению прокурора двум ресурсоснабжающим организациям отдали за услуги теплоснабжения и водоотведения в школах Республики Хакасия более 7 млн рублей. В Алтайском крае и Омской области Ключевская больница имени Антоновича и Областная клиническая больница погасили долги перед хозяйствующими субъектами за препараты и медицинские изделия. Суммы составляли 2,4 млн рублей и 40 млн рублей.

Администрация города Саянск Иркутской области оплатила 23 млн рублей предпринимателю, построившему общеобразовательную школу. В Кузбассе учреждение Топкинского муниципального округа вернуло бизнесмену за поставку светильников по контракту почти миллион рублей.

Наибольшее количество задолженностей перед предпринимателями выявили в Новосибирской области - 437,8 млн рублей. 20 виновных привлекли к административной ответственности, четверых дисквалифицировали за нарушение сроков оплаты.