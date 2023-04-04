Фермеры из Томской области получили «Агростартап»

Обладатели гранта будут выращивать животных на мясо Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Томской области еще два фермера получили «Агростартап».Жители Асиновского и Бакчарского районов стали победителями дополнительного этапа отбора претендентов на грант.

«Всего комиссия рассмотрела пять заявок. Максимальный размер гранта «Агростартап» составляет 5 млн рублей. Средства можно направить на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации, приобретение, строительство, ремонт, модернизацию и переустройство производственных и складских зданий, помещений, подключение к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, приобретение сельхозживотных, приобретение рыбопосадочного материала и другие направления», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Фермер из деревни Ново-Кусково Асиновского района выращивает крупный рогатый скот на мясо. Благодаря гранту он хочет увеличить свое стадо до 145 голов к 2027 году и производить до 21,8 тонн говядины в год.

Победитель из Бакчарского района является начинающим фермером. Он также планирует выращивать животных на мясо, а на средства гранта хочет купить 25 телок, племенного быка и сельскохозяйственную технику.

Напомним, что в Томской области молодым сельским ветеринарам будут выплачивать по 500 тысяч рублей.