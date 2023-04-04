Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 апреля 2023 8:45

Дело томского бизнесмена Левчугова и экс-следователя Арефьева рассмотрят в Юргинском суде

Содержание под стражей Левчугова и Арефьева продлено на 6 месяцев
Алёна Мищенко
Владислав Левчугов. Фото: Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Владислав Левчугов. Фото: Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Дело томского бизнесмена Владислава Левчугова и бывшего следователя Сергея Арефьева рассмотрят Юргинском городском суде Кемеровской области. Об этом стало известно телеграм-каналу «Милый Томск».

Напомним, что бывший следователь Сергей Арефьев был задержан в декабре 2021 года по подозрению в получении взятки, а гендиректора ГК «Лама» Левчугов был заподозрен в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Также Левчугова подозревают в незаконном обороте оружия. 16 февраля 2023 года в Советском районном суде Томска состоялось заседание о продлении меры пресечения для Левчугова и Арефьева на 6 месяцев.

Прокурор Томской области направил ходатайство в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции города Кемерово об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела.

Ходатайство было рассмотрено в кемеровском суде 29 марта.

Суд удовлетворил ходатайство защиты и направил уголовное дело в Юргинский городской суд для рассмотрения по существу.