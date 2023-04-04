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НовостиОбщество4 апреля 2023 8:25

Мошенники обманули томскую пенсионерку на 880 тысяч рублей

Женщине предложили перевести средства на “безопасные счета”
Дарья Черникова
Злоумышленник представился сотрудником Центрального Банка.

Злоумышленник представился сотрудником Центрального Банка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К полицейским Октябрьского района Томска с заявлением о хищении денежных средств обратилась 67-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, ей позвонил незнакомец и представился сотрудником Центрального Банка. По его словам, мошенники пытаются завладеть сбережениями пенсионерки. Аферист велел женщине снять всю сумму, оформить несколько кредитов и перевести капитал на якобы “безопасные счета”, которые он предоставил. Потерпевшая последовала указаниям мошенника и лишилась 880 тысяч рублей.

По признакам мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело.

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