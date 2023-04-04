В Томске медведи выходят из спячки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области медведи начали выходить из зимней спячки. В минувшие выходные охотоведы заметили следы косолапого в Александровском районе, сообщил заместитель начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Вадим Чиркин.

«Специалисты выявили четыре случая в четырех районах. Следы медведя зафиксированы в Колпашевском, Зыряновском, Чаинском и Александровском районах. Подъем медведей впервые был отмечен 30 марта по Чаинскому району, далее проснулись медведи в Колпашевском и Зыряновском районах», – рассказал «АиФ-Томск» охотовед.

Также он добавил, что в минувшие выходные следы медведя нашли в Александровском районе.

По словам специалиста, весна в 2023 году считается достаточно теплой и выход медведей из зимней спячки не отклоняется от норм. Медведи были замечены только в лесах, рядом с населенными пунктами они не появлялись.

Сейчас шанс встретить медведя в лесу минимален, так как люди еще не ходят в лес собирать грибы и ягоды. На следы натыкаются только охотоведы и рыболовы.

Напомним, охота на бурого медведя в Томской области уже разрешена. Ею можно заниматься до 10 июня.