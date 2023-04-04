Мурал с портретом драматурга Николая Эрдмана появится на здании ТЮЗа в Томске

ФОТО: стрит-арт фестиваль «Выход в город»

В Томске в мае 2023 года на заднем дворе Театра юного зрителя появится мурал с портретом Николая Эрдмана. Информацию об этом подтвердили «АиФ-Томск» в мэрии Томска.

Создатели фестиваля «Выход в город» презентовали в социальных сетях проекта эскиз первого мурала, который создаст художник Ильи Wince.

«Рады презентовать эскиз первого мурала фестиваля «Выход в Город» от Ильи Wince – коллаж с портретом Николая Эрдмана на заднем дворе театра юного зрителя. Мурал появится у ТЮЗа. Здесь история Томска, история театра и личность Николая Эрдмана – советского драматурга, поэта и киносценариста. В 1930х его сослали в Сибирь. В Томске он прожил всего 1,5 года, но, несмотря на это, успел запомниться жителям своей инсценировкой романа М. Горького «Мать»», – говорится в сообщении.

Как сообщили в мэрии, рисунок станет одним из десяти муралов в рамках фестиваля «Выход в город». Еще восемь муралов планируется создать в Томске и по одному в Асино и Стрежевом.

Добавляется, что проект по созданию портрета Николая Эрдмана уже утвержден.