Завод “Томское пиво” увеличил чистую прибыль на 4% в 2022 году

“Томское пиво” выпускает спиртную и безалкогольную продукцию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пивоваренный завод “Томское пиво” за 2022 год увеличил чистую прибыль на 1,8 млрд рублей. Это на 4% больше, чем 12-ю месяцами ранее. Судя по данным отчётности, выручка достигла рекордных показателей за последние пять лет - 6,6 млрд рублей.

Рост обусловлен курсом импортозамещения, увеличением продаж безалкогольных напитков и кваса. Доходы от реализации составили 5,3 млрд рублей, это на 22% выше объёмов 2022 года.

Кредиторская задолженность предприятия в 2022-м составила 735,9 млн рублей. Дебиторская задолженность за год зафиксировалась на цифре в 2,1 млрд рублей.

“Томское пиво” выпускает спиртную и безалкогольную продукцию под брендами “Жигули Барное”, “Бочкарёв”, “Томское”, “Сибирский характер”. Более 90% акций принадлежат семье бывшего мэра Томска Ивана Кляйна, осуждённого за злоупотребление должностными полномочиями. Его супруга Галина - генеральный директор компании. По 10% имеют их дочери - Наталья, Мария и Светлана. Другие акционеры владеют 9%.

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