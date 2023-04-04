Исполняющим обязанности ректора ТПУ назначен Леонид Сухих

Леонид Сухих. Фото: пресс-служба ТПУ

Исполняющим обязанности реактора Томского политехнического университета назначен доктор физико-математических наук, проректор по науке и трансферу технологий Леонид Сухих, сообщает пресс-служба ТПУ.

Отработавший около двух лет в должности ректора ТПУ Дмитрий Седнев 3 апреля ушел в отставку по состоянию здоровья.

«Врио ректора Томского политеха с 4 апреля назначен доктор физико-математических наук, проректор по науке и трансферу технологий Леонид Сухих», – говорится в сообщении.

Леонид Сухих родился 19 августа 1984 года Томске. В 2007 году окончил ТПУ по специальности «Физика атомного ядра и частиц». Научная и трудовая деятельность началась в ТПУ. Работал в Томском политехе техником, инженером, ассистентом, научным сотрудником, доцентом, возглавлял Исследовательскую школу физики высокоэнергетических процессов ТПУ. Также являлся проректором по академическому превосходству и до проректором по науке и трансферу технологий.

«При его непосредственном участии сформирована стратегия развития университета в рамках программы «Приоритет 2030». В качестве руководителя научного блока работает над стратегическими инициативами, развитием международного сотрудничества, курирует участие ТПУ в мегасайенс-проектах и другие вопросы», – говорится в сообщении.

Женат, воспитывает сына.