Томич убил лося и стал фигурантом уголовного дела

40-летний местный житель лишил жизни лося. Фото: Андрей АБРАМОВ

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства региона обратился в полицию Томского района с сообщением о незаконной добыче лося в окрестностях деревни Верхнее Сеченово. Как сообщили в пресс-службе областного МВД, оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник огнестрельным оружием незаконно убил одного лося. Фигурант причинил ущерб в 170 тысяч рублей Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства региона.

Правоохранители изъяли охотничьи лыжи, след снегохода, гладкоствольное длинноствольное ружьё, подушку и части мёртвого животного - шкуру, ноги и мясо. Дознаватели Томского района возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты.

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