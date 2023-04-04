Житель Томска спустя год рассказал о страшной аварии, в которой погибли его жена и сын

Фото: предоставлено героем публикации

45-летний житель Томска Алексей спустя год рассказал о страшной аварии, в которой погибла его жена и сын. Мужчина рассказал «МК в Томске» подробности того дня.

Напомним, 9 января 2022 года на трассе Томск – Юрга автомобиль Toyota Camry столкнулся с Mazda Familia. В результате аварии погибли 49-летняя жительница Томска, управлявшая Mazda, и ее девятилетний сын, находившийся на пассажирском сиденье. Также в больницу с тяжелыми травмами был доставлен 45-летний пассажир Mazda.

Алексей рассказал, что 9 января семья из Томска — мама, папа и второклассник Илья возвращались из Прокопьевска домой. Семья ездила на новогодних каникулах навестить родственницу. На обратном пути почти всю дорогу за рулем белой Mazda сидел Алексей, затем машину повела жена Татьяна. Как вспоминает Алексей, они с женой часто менялись в дороге.

Татьяна спокойно вела машину по пути в Томск, а Алексей уснул на пассажирском сидении. Проснулся 20 января в реанимации города Кемерово.

У мужчины были сломаны ребра с двух сторон, правая рука, левая ключица, правая бедренная кость, челюсть, раздроблен таз, была черепно-мозговая травма. Ему удалили селезенку, сделали операцию на печени и легких. Алексей также не мог дышать, ему сделали трахеотомию. Питался пострадавший через трубку. Алексей перенес несколько операций, сейчас он инвалид 3 группы.

Алексей не мог говорить и задавать вопросов. В больнице ему объяснили, что в районе Юрги в их машину врезалась Toyota Camry. В аварии на месте погибли его жена Татьяна и сын Илья.

Родных похоронили без него. Похоронами занимался двоюродный брат Алексея, он выбрал кладбище в Прокопьевске.

«Если бы я мог, я бы похоронил их в Томске, в Томске родился Илья, в Томске прошла вся наша жизнь», - сказал мужчина.

В момент аварии температура воздуха составляла - 1 градус, было скользко, дорога была загружена. Водитель Toyota Camry превысил скорость, пошел на обгон и не убедился, что на встречной полосе нет автомобилей. Виновника аварии жителя Новосибирска приговорили к 2,5 годам колонии-поселения.

Алексей напомнил томичам о своей истории с умыслом. Мужчина призывает всех, кто садится за руль, быть осторожнее, не рисковать, не подвергать опасности свою и чужие жизни.