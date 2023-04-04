Пьяный томич до смерти избил соседа-инвалида

Потерпевший находился в заведомо беспомощном состоянии. Фото: Андрей АБРАМОВ

В томской прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в “умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

По версии следствия, в январе 2023 года пьяный мужчина на крыльце у подъезда жилого дома поссорился с соседом по лестничной площадке. Собеседник обвиняемого имел инвалидность и находился в беспомощном состоянии. В ходе конфликта фигурант несколько раз ударил потерпевшего по голове и телу. Его госпитализировали, но на следующий день 37-летний инвалид скончался.

Уголовное дело направили в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

Напомним, следователи проводят проверку после гибели мужчины при пожаре в Томске.