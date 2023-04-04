Томские ученые смогли повысить урожайность зерновых с помощью экстрактов хвои

Экстракт хвои повышает урожайность зерновых. Фото: Яна ЛИСИНА

Ученые Томского государственного университета выяснили, что препараты из хвойной зелени пихты повышают урожайность, объем биомассы и устойчивость к болезням у злаковых культур и овощей, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые получили пять видов экстрактов из хвойной зелени пихты, которые были апробированы в лабораторных условиях на пшенице, сое и ячмене.

«Результаты исследований показали, что опрыскивание проростков пшеницы сорта Ликомеро тестовыми препаратами привело к увеличению длины ростков пшеницы на шесть процентов, массы ростков – на 26 процентов, всхожести семян пшеницы, заражённой фузариозом, – почти в два раза», – говорится в сообщении.

Обработка семян сои тестовыми препаратами увеличило у нее на 15% содержание суммы хлорофиллов, индекса азотного баланса – почти на 17%.

Также ученые выяснили, что экстракт хвои увеличивает способность растения противостоять разным видам стресса, в частности, засухе и понижению температуры.

Два из пяти хвойных препаратов показали способность увеличивать сырую и сухую массу листьев сои, сырую массу стебля, площадь листьев и сырую биомассу. Два экстракта оказали губительное воздействие на возбудителя фузариоза пшеницы.

Также разработчики отмечают экологичность таких удобрений – экстракты из хвои не наносят вреда окружающей среде – и биобезопасность, особенно это касается культур, употребляемых в пищу.