Томский аэропорт заработал почти 645 млн рублей в 2022 году

Томский аэропорт увеличил выручку в 2022 году. Фото: Ксения Высотина

Томский аэропорт «Богашево» в 2022 году увеличил выручку на 6,2% и заработал почти 645 млн рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные бухгалтерской отчетности компании по РСБУ.

Чистая прибыль аэропорта по итогам 2022 года выросла на 76,4% и составила 222,6 млн рублей.

В томском аэропорту увеличилась и кредиторскую задолженность с 74,5 млн рублей до 136,6 млн рублей. А дебиторская задолженность выросла с 252,9 млн рублей до 395,4 млн рублей.

Произошло снижение себестоимости продаж на 10,8%. Так, она снизилась с 432,2 млн рублей до 385,7 млн рублей.

Доходы от оказания услуг по наземному обслуживанию составили 421,2 млн рублей, аэропортовому обслуживанию - 149,6 млн рублей, от коммерческой деятельности - 58,5 млн рублей.

Напомним, за 2022 год услугами томского аэропорта имени Камова воспользовались 540 тысяч пассажиров из разных регионов России.Это на 9% превысило показатель 2021 года.