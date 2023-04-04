Инвалид из Томска добилась получения дорогого лекарства через прокуратуру

Прокуратура помогла женщине-инвалиду получить лекарство. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске после вмешательства прокуратуры женщина-инвалид получила дорогое льготное лекарство, сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуру обратилась местная жительница с жалобой о нарушении ее права на лекарственное обеспечение. Женщина является инвалидом и нуждается в постоянном приеме дорого лекарства, который ей должны предоставлять бесплатно.

«В нарушение требований закона, женщина не была в установленный законом срок обеспечена необходимым медикаментом. Рецепт на его предоставление был поставлен в аптечном учреждении на отсроченное обслуживание», – говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на облздрав обязанности обеспечить инвалида необходимым лекарством. В настоящее время женщина обеспечена лекарством.