В Томске обещают теплую погоду до +7 градусов во вторник

В Томске ожидается +7 градусов 4 апреля. Фото: Анна Ковалёва

В Томске во вторник, 4 апреля, прогнозируют +7 градусов тепла и небольшой дождь, сообщает томский гидрометцентр.

В Томске обещают переменную облачность, днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер будет дуть северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем составит +5…+7 °С.

В Томской области местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем ожидается +3…+8 °С, местами до -2 °С.

На дорогах местами гололедица.