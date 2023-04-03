В Томске написать Тотальный диктант 8 апреля можно в библиотеке или Доме искусств

Тотальный диктант в 2023 году пройдет 8 апреля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Томичи смогут 8 апреля написать Тотальный диктант в библиотеке или Доме искусств, сообщает «МК в Томске». При этом площадок проведения диктанта в Томске в 2023 году больше, чем было в 2022. Акцию поддержали конгресс-центр «Рубин», российско-немецкий дом, Дом искусств и некоторые библиотеки.

А вот томские университеты проводить Тотальный диктант в 2023 году не планируют, выяснили «МК в Томске». В 2022 году вузы города также отказались от участия в акции.

В 2023 году участники Тотального диктанта будут писать текст Василия Ачвенко. Сам автор будет диктовать свой текст в Нижнем Тагиле, который в 2023 году выбран столицей диктанта.

Напомним, что в Томске подвели итоги профессионального конкурса «Педагог-наставник».