Томичке выдали жизненно необходимый препарат после вмешательства прокуратуры

Препараты обязаны выдавать по рецепту своевременно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Томская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы по факту нарушения её прав на лекарственное обеспечение, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сотрудники установили, что у заявительницы - инвалидность, женщина нуждается в постоянном приёме дорогостоящего препарата. Лекарство ей обязаны предоставлять бесплатно. В установленные сроки пациентке не выдали медикамент, а в аптеке поставили рецепт на отсроченное обслуживание, нарушив закон.

Прокуратура обратилась в суд с иском. Региональный департамент здравоохранения обязали обеспечить гражданку лекарствами. Требования удовлетворили, жизненно необходимый препарат женщине предоставили.

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