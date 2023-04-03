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НовостиОбщество3 апреля 2023 10:05

Житель Томской области незаконно приобрел охотничий порох и сделал из него 30 патронов

Фигурант планировал отправиться на охоту, но теперь пойдет под суд
Дарья Черникова
Фигурант дома изготовил 30 патронов для убийства животных.

Фигурант дома изготовил 30 патронов для убийства животных.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Асиновская городская прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2019 году фигурант без разрешения на хранение и ношение оружие незаконно купил более 200 граммов охотничьего пороха. Вещество он хранил по месту жительства. Из него он изготовил около 30 патронов и планировал отправиться с ними на охоту.

Уголовное дело направили в Асиновский городской суд Томской области для рассмотрения по существу.

Напомним, томич решил заработать на инвестициях и потерял 150 тысяч рублей.