Житель Томской области незаконно приобрел охотничий порох и сделал из него 30 патронов

Фигурант дома изготовил 30 патронов для убийства животных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Асиновская городская прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2019 году фигурант без разрешения на хранение и ношение оружие незаконно купил более 200 граммов охотничьего пороха. Вещество он хранил по месту жительства. Из него он изготовил около 30 патронов и планировал отправиться с ними на охоту.

Уголовное дело направили в Асиновский городской суд Томской области для рассмотрения по существу.

Напомним, томич решил заработать на инвестициях и потерял 150 тысяч рублей.