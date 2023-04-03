В Томске девушек вовлекали в занятия древнейшей профессией

В незаконную деятельность были вовлечены девять девушек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске группа лиц привлекала девушек к занятиям древнейшей профессией, сообщают в прокуратуре Томска. По версии следствия, это происходило с 2016 по 2022 годы, а вовлеченными в незаконную деятельность оказались девять девушек. Обвинительное заключение по этому делу утверждено в отношении четырех жителей Томска, двух женщин и двух мужчин.

«Данные граждане обвиняются по части первой статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация занятия проституцией). Выяснилось, что в бордель фигуранты привлекли девять томичек: девушки приходили сами. Самой младшей было 22 года. Кто-то не поступил в университет, некоторые думали о легких деньгах», - пояснили в прокуратуре.

Рассматривать уголовное дело будет Советский районный суд.

Ранее прокуратура обязала мэрию города срочно снести два аварийных дома на улице Гоголя. А житель Томской области был задержан с поддельными правами.