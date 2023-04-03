В Томской области зарегистрировали 63 заражения коронавирусной инфекцией за сутки

Госпитализировали троих томичей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Томской области выявили 63 случая заболевания COVID-19, госпитализировали троих пациентов. Выздоровели 38 человек, сообщили на портале “Стопкоронавирус.рф” 3 апреля.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 165 987 фактов инфицирования. Пошли на поправку 164 023 томича. Скончались 993 человека.

По стране выявили 7 836 заболевших за сутки, госпитализировали 528 россиян. Выздоровели 7 737 заболевших. 34 заражённых умерли.

Ранее врач-ревматолог рассказала томичам, как сохранить здоровье суставов.