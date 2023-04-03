Более 6 тысяч печатных изданий выписали томичи для детей из социальных учреждений

Чаще всего выписывают детскую периодику. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Почта России подвела итоги благотворительной акции “Дерево добра”, которую проводят с 2015 года. Мероприятие посвятили Международному дню детской книги. За восемь лет томичи подарили воспитанникам детских домов, реабилитационных центров и интернатов более 6 тысяч печатных изданий, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ежегодно количество литературы растёт примерно на 10%. Чаще всего выписывают журналы “Весёлые картинки”, “Непоседа”, “Шишкин лес”, “Ёжик”, “Забавные наклейки”. Внутри печатают весёлые комиксы, добрые сказки, идеи для поделок, головоломки и настольные игры.

“Благодаря акции “Дерево добра” фонд изданий нашей библиотеки постоянно пополняется новыми экземплярами. Воспитанники 7-12 лет, с удовольствием читают подаренную им периодику. Для наших детей эти печатные издания – ещё одно доказательство того, что мир не без добрых людей”, — отметила директор Уртамской школы-интерната Тамара Ромашова.

Большую часть изданий местные жители выписывают благотворительному фонду “Обыкновенное чудо”, центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, “Росток”, общественной организации родителей и детей с ограниченными возможностями “Добродея” в городе Стрежевой, Моряковской специальной школе-интернату, Тогурскому детскому дому, Уртамской школе-интернату, Тунгусовскому дому-интернату, Асиновскому детскому дому.

Напомним, в Томске подвели итоги профессионального конкурса “Педагог-наставник”.