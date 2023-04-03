ВТБ выяснил, как жители Сибири пользуются цифровыми картами

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Клиенты ВТБ в Сибирском федеральном округе в прошлом году выпустили около 150 тысяч цифровых карт. По сравнению с предыдущим годом объем операций по ним увеличился на 40%. В основном картами расплачиваются за онлайн-покупки и в торговых точках. Реже всего – менее 10% в общем объеме операций – пользователи снимают с виртуальных карт наличные деньги.

Владельцы цифровых карт банка в Сибири в прошлом году совершили более 7,4 млн транзакций на общую сумму 8,8 млрд рублей. По сравнению с предыдущим периодом общий объем операций увеличился на 40%, а их число выросло в 1,5 раза. Наиболее активно цифровыми картами пользовались жители Новосибирской области – на их долю приходится четверть всех операций в СФО (1,9 млн транзакций). На втором по активности месте расположились жители Кузбасса (1,5 млн), на третьем – красноярцы (1,2 млн). На эти же регионы приходится и топ-3 по объему платежей.

В основном клиенты банка используют цифровые карты для расчетов за товары и услуги в торговых точках и онлайн. За год жители Сибири оплатили ими свыше 7 млн покупок на 6,3 млрд рублей (рост в 1,5 раза к предыдущему году). Средний чек при расчетах дебетовой цифровой картой составил 813 рублей, кредитной – 1,3 тыс. рублей. Причем больше всего цифровой кредиткой пользовались клиенты банка в Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях.

Еще более 1,7 млрд рублей оборота по цифровым картам приходится на P2P-переводы. Опцией переводов с карты на карту активнее всех пользуются новосибирцы: за год они совершили 51 тыс. транзакций на 460 млн рублей. На втором месте по объему таких операций – Красноярский край (295 млн), на третьем – Иркутская область (283 млн).

Сибиряки редко используют цифровые карты для снятия наличных через банкоматы. В течение прошлого года клиенты в Сибирском федеральном округе совершили всего 53 тысячи таких операций суммарно на 770 млн рублей. В 95% случаев наличные снимают с дебетовой карты.