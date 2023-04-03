Прокуратура обязала мэрию Томска срочно снести два аварийных дома на Гоголя

Дома по улице Гоголя № 36/2 и № 36/3 признаны аварийными и подлежащими сносу весной 2015 года. Фото: Ксения Высотина

В Томске прокуратура обязала администрацию города ускорить процесс по сносу двух аварийных домов на улице Гоголя после произошедших там пожаров. Их должны были снести еще в 2015 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Томская прокуратура провела проверку исполнения требований градостроительного законодательства после произошедших 25 и 28 марта пожаров в двух расселенных аварийных домах по улице Гоголя.

По данным ведомства, дома по улице Гоголя № 36/2 и № 36/3 признаны аварийными и подлежащими сносу весной 2015 года. В 2020 году жильцов расселили. Однако за все это время аварийные дома не были снесены.

«В то же время непринятие городской администрацией мер по сносу расселенных аварийных домов создает потенциальную угрозу общественной безопасности и комфортности проживания жителей областного центра», – говорится в сообщении.

Прокуратура потребовала от мэрии Томска рассмотреть данную ситуацию на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принять конкретные меры по ускорению сноса этих домов.

Ситуация находится на контроле прокуратуры.