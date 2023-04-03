Томич решил заработать на инвестициях и потерял 150 тысяч рублей

Злоумышленник обещал купить на эти деньги криптовалюту. Фото: Евгения ГУСЕВА

К полицейским Октябрьского района Томска с заявлением о хищении денежных средств обратился местный житель, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По предварительным данным, для дополнительного источника дохода мужчина в социальных сетях подписался на группу о криптовалюте. Спустя некоторое время ему написал один из пользователей и предложил заработать на курсов валют. Потерпевший перевёл на предоставленный виртуальный счёт 150 тысяч рублей. Злоумышленник обещал купить на эти деньги криптовалюту. Но спустя некоторые денежные средства с кошелька списали, а томича оставили без виртуальной и реальной валюты.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители призывают граждан не поддаваться на действия аферистов и их убеждения.

Напомним, мошенники обманули томскую пенсионерку на 1,3 млн рублей.