Томский путешественник Ковалевский продолжит экспедицию на надувном катамаране

Фото: томское областное отделение "РГО"

Томский путешественник Евгений Ковалевский и Станислав Березкин продолжат прерванную в марте экспедицию «По пути русских кругосветных мореплавателей» на новом тримаране, сообщается на сайте томского отделения РГО.

Напомним, 15 марта тримаран «Russian Ocean Way», на котором томский путешественник Евгений Ковалевский пытался установить очередной рекорд, потерпел крушение в Тихом океане. Была организована спасательная операция. Тримаран спасти не удалось.

Как рассказал Евгений Ковалевский, путешественники нашли вариант спасения экспедиции. Выяснилось, что у российского путешественника Дмитрия Трубицына есть парусный надувной катамаран подходящий для экспедиции.

Дмитрий согласился отдать Березкину и Ковалевскому свой тримаран, который находится на острове Пасхи.

«Мы трое суток разыскивали Дмитрия Трубицына. В итоге удалось с ним связаться. Сибиряк безвозмездно отдал нам надувной катамаран подобной конструкции, как и потерянный тримаран, чтобы мы могли продолжить экспедицию!» — рассказал Ковалевский.

Как сообщается на сайте РГО, 28 марта Евгений Ковалевский разгружал хранящийся в гараже катамаран. За два дня удалось надуть два баллона катамарана. Общая ширина судна составила 4,3 метра, а длина – 9 метров.

На данный момент экипажу необходимо поменять транцы с креплениями коробок рулей, подключить солнечные панели к бортовой электросети и смонтировать диагональные растяжки.

Путешественники рассчитывают, что экспедиция должна вернуться в Санкт-Петербург в июле 2024 года.