Стартовало голосование за финалиста третьей недели в конкурсе "Главный котик Томска 2023"

Фото: "АиФ-Томск"

В понедельник, 3 апреля, в Томске стартовало голосование третьей недели конкурса «Главный котик Томска 2023». Об этом сообщает «АиФ-Томск».

На сайте издания запустили третье голосование, в котором принимают участие уже 67 котов. Его победителям вручат призы от партнеров. А финалисты конкурса поборются за годовой запас корма.

Напомним, финалистом первой недели стал кот Мурзик, который набрал 1 527 голосов. Победителем второй недели голосования стал котик Пират, который вырвался в финал с 3 903 голосами.

Еженедельный выбор котиков будет идти до 16 июня. 20 июня объявят главного котика Томска.