Самые дорогие породы собак назвали томичам

Померанский шпиц вызывает умиление у прохожих. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Любители животных тратят на приобретение собак дорогих пород свыше 100 тысяч рублей. Пушистые друзья элитного происхождения пользуются популярностью у томичей. Наиболее дорогой породой в городе считается мальтипу. За щенка продавцы просят 200 тысяч рублей. Это гибрид пуделя и мальтезе, отличающийся милой внешностью и небольшим размером.

Следующими в ценовой категории стали псы японской породы сиба-ину. Внешне они похожи на акита-ину, но меньше по размеру. Сиба-ину славятся независимым характером и охранными качествами. В городе прайс на щенков колеблется от 80 до 150 тысяч рублей, объяснили “АиФ-Томск”.

Померанский шпиц вызывает умиление у прохожих. Пушистая собачка с лисьим мордочкой знаменита во всём мире. Щенки легко адаптируются к жизни в квартире и неприхотливы в уходе. За малыша померанского шпица просят от 35 до 100 тысяч рублей.

Среди самых недорогих пород собак - таксы, тойтерьеры, джек-рассел-терьеры и немецкие овчарки.

В то же время томские приюты для животных переполнены и выживают благодаря неравнодушным горожанам.