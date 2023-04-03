В Стрежевом планируют запустить праздничный салют в честь 9 мая

В Стрежевом запустят праздничный салют 9 мая. Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году в Стрежевом на 9 мая планируют организовать праздничный салют. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Валерий Дениченко.

«Фейерверк запланирован на 9 мая. Вечером (точное время объявим позже) с территории 1 микрорайона. Откуда запускали на День города», — сообщил мэр.

Также Дениченко отметил, что в этом году для безопасности стрежевчан будет оцеплена большая территория, чем это было сделано ранее.

Напомним, в этом году в Томске отменили новогодний фейерверк, так как долю городских средств, предназначенных на новогодние праздники, отправили на помощь мобилизованным и их семьям.