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НовостиОбщество3 апреля 2023 5:58

В Стрежевом планируют запустить праздничный салют в честь 9 мая

Точное время будет известно позже
Алёна Мищенко
В Стрежевом запустят праздничный салют 9 мая.

В Стрежевом запустят праздничный салют 9 мая.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году в Стрежевом на 9 мая планируют организовать праздничный салют. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Валерий Дениченко.

«Фейерверк запланирован на 9 мая. Вечером (точное время объявим позже) с территории 1 микрорайона. Откуда запускали на День города», — сообщил мэр.

Также Дениченко отметил, что в этом году для безопасности стрежевчан будет оцеплена большая территория, чем это было сделано ранее.

Напомним, в этом году в Томске отменили новогодний фейерверк, так как долю городских средств, предназначенных на новогодние праздники, отправили на помощь мобилизованным и их семьям.