В Стрежевом планируют запустить праздничный салют в честь 9 мая

В Стрежевом запустят праздничный салют 9 мая.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В этом году в Стрежевом на 9 мая планируют организовать праздничный салют. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Валерий Дениченко.
«Фейерверк запланирован на 9 мая. Вечером (точное время объявим позже) с территории 1 микрорайона. Откуда запускали на День города», — сообщил мэр.
Также Дениченко отметил, что в этом году для безопасности стрежевчан будет оцеплена большая территория, чем это было сделано ранее.
Напомним, в этом году в Томске отменили новогодний фейерверк, так как долю городских средств, предназначенных на новогодние праздники, отправили на помощь мобилизованным и их семьям.