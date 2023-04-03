В Томске подвели итоги профессионального конкурса “Педагог-наставник”

В соревнованиях приняли участие по 45 молодых педагогов и наставников. Фото: Олег Укладов

В 2023 году в Томске в профессиональном конкурсе “Педагог-наставник” приняли участие 45 молодых учителей и такое же количество наставников из 40 учреждений, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Победителями стали Антон Некрасов и Евгения Загородская из школы №34 и Елена Гуммер с педагогом из детского сада №85 Алиной Кагадий.

На втором месте - команда из Гуманитарного лицея - наставник Вера Гайдашова и молодая учительница Жанна Гайдашова. Среди дошкольных учреждений “серебро” досталось сотрудницам детского сада №8 - Юлии Сазонтовой и Ольге Булдаковой.

На третьем месте расположились Инга Никонова и Анастасия Фуфаева из гимназии №13 и Назира Аскарова с Анастасией Пальчук, представляющих детский сад №133.

Конкурс провели в рамках Года педагога и наставника для повышения престижа профессий.