Денежные сборы на новый забор для Кожевниковской школы назвали незаконными

В областном департаменте образования прокомментировали ситуацию с принудительным сбором средств на забор в Кожевниковской школе. Фото: Даниил ОПАРИН

В областном департаменте образования прокомментировали ситуацию с принудительным сбором средств на забор в Кожевниковской школе №1.Такие сборы являются незаконными. Родители могут вносить пожертвования только добровольно, сообщает издание «АиФ-Томск».

Напомним, в начале марта 2023 года сотрудники Кожевниковской средней образовательной школы №1 попросили материальную поддержку у родителей учащихся. Им предлагали сдать деньги на установку забора.

В департаменте рассказали, что любые принудительные сборы в школах и садах незаконны. Однако родители могут добровольно вносить пожертвования на определённые нужды.

«Обязать конкретного родителя внести пожертвование, а также установить его размер ни администрация, ни сотрудники образовательной организации не имеют права. Для учета и контроля за использованием пожертвований следует заключать договор пожертвования в письменной форме», — сообщили в департаменте образования.

Денежные пожертвования вносятся строго на счет организации, а не передаются из рук в руки.

Также отмечается, что строительство забора должно быть профинансировано из бюджета органа местного самоуправления.