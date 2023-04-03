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НовостиОбщество3 апреля 2023 4:55

В многоквартирных домах Томской области обновят 57 лифтов

Рабочие уже установили 33 подъёмника
Дарья Черникова
Одновременно с установкой, рабочие ремонтируют машинное отделение, заменяют подъёмные механизмы.

Одновременно с установкой, рабочие ремонтируют машинное отделение, заменяют подъёмные механизмы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в 19-ти многоквартирных домах Томской области планируют заменить 57 лифтов, нормативный срок которых подходит к концу. Уже установили 33 новых подъёмника, на оставшихся объектах ведут ремонт, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Работы организуют в зданиях, в которых фонд капитального ремонта формируется на общем счёте регионального оператора. В домах со специальными счетами собственники самостоятельно организуют реконструкцию.

Новые лифт двигаются плавно и бесшумно, в комфортабельной кабине современный дизайн с ультрафиолетовой печатью на стенах, поручнями и зеркалами. Одновременно с установкой, рабочие ремонтируют машинное отделение, заменяют подъёмные механизмы, организовывают энергосберегающие светильники и частотно-регулируемый привод. В дверном проёме предусмотрели инфракрасную завесу для исключения защемлений пассажиров.

Напомним, мэрия Томска подала иск в суд для сноса дома на Октябрьской, 56.