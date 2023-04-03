Сибирский банк провел на Алтае фестиваль «Манжерок Фест»

Сбер провел масштабный фестиваль «Манжерок Фест» в честь окончания зимнего горнолыжного сезона на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Гостями красочного мероприятия стали более 10 тысяч человек, причем праздник собрал гостей не только из Сибири, но и со всей страны.

Участники фестиваля увидели, каким современным благодаря банку стал обновлённый «Манжерок», и посмотрели шоу с участием Пелагеи, «Сопрано Турецкого» и алтайских артистов. Со сцены звучали национальные народные инструменты топшуур, икили, шоор и тюнгур. Гости «Манжерок Фест» услышали алтайские легенды и народные сказания и попробовали свои силы в национальных видах спорта. Кульминацией фестиваля стало театрализованное гимнастическое шоу «Четыре сезона в месте силы».

Курорт Сбера «Манжерок» находится на 470-м км Чуйского Тракта и в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. С 2018 года благодаря инвестициям банка курорт начал обновляться и уже является одним из крупнейших всесезонных мест отдыха России.

Сегодня на «Манжероке» действуют три канатные дороги гондольного и кресельного типов. К услугам посетителей — 22 км горнолыжных трасс с дополнительным искусственным оснежением. Гостям курорта круглый год доступны различные активности.

На «Манжероке» уже работает гостиница на 82 номера и ресторан, а в ближайшее время откроется новый пятизвёздочный отель на 304 номера. Его площадь — 51 тыс. кв. м, по форме он напоминает полумесяц. Гости отеля смогут посетить один из самых больших в России спа-комплексов площадью 4,8 тыс. кв. м. В гостинице будет предусмотрен прокат горнолыжного оборудования и инфраструктура для делового туризма.

До конца 2023 года на территории курорта также появится 12 премиальных вилл, построенных из массива кедра, а также панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 м. На следующем этапе запланировано создание новых канатных дорог и горнолыжных трасс. В итоге общая протяжённость горнолыжных трасс достигнет 67 км, что сделает «Манжерок» одним из крупнейших горнолыжных курортов страны.