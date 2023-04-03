В Томской области проживает более 1 млн человек

Численность населения Томской области сократилась на й0 тысяч человек. Фото: Ксения Высотина

Томскстат подсчитал постоянную численность населения Томской области. По данным на 1 января 2023 года, в регионе проживает 1 млн 52 тысячи человек. В городах жителей почти втрое больше, чем в селах.

Оценка численности населения Томской области на 1 января 2023 года составлялась с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года.

«По текущей оценке численность населения области по сравнению с началом 2022 года сократилась на 10 620 человек (или на 1.0%) и на 1 января 2023 года составила 1 052 106 человек», – говорится в сообщении.

По данным статистиков, в городах проживают 750 тысяч человек, это 71,3% от общей численности населения. Еще 302 106 человек (28,7%) в сельской местности.

Численность населения за 2022 год сократилась за счет естественной убыли на 4 061 человека и миграционной убыли на 6 559 человек.