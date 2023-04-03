Мужчина похитил у бывшей супруги годовалого сына и увез его Томск

Мужчина забрал младенца и отправился с ним в Томск. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Томские судебные приставы вернули матери сына, которого выкрал отец из Томска. Ранее мужчина прибыл в Алтайский край к бывшей супруге и попросил разрешить погулять ему с годовалым сыном. Экс-жена согласилась и отдала малыша. Позже фигурант отключил телефон и не вернулся в обозначенное время. Женщина обратилась в полицию.

Выяснилось, что отец намеренно забрал мальчика и увёз его к себе домой в Томск. Гражданка отправилась в суд. В ведомстве обязали мужчину передать ребёнка матери. Женщина лично приехала в отделение судебных приставов по Октябрьскому району Томска и привезла исполнительный лист. Сотрудники вместе с органами опеки прибыли домой к мужчину. Дверь никто не открывал, но из квартиры слышался плач малыша. По словам соседей, в комнате находилась мать должника.

Приставы предупредили хозяйку, что имеют все основания вскрыть двери. Та не открывала и позвонила сыну. Гражданин узнал о случившимся и приехал домой. Он впустил служителей закона и вернул матери ребёнка.

Ранее житель Томской области купил водительские права в интернете и попался с ними сотруднику ГИБДД.