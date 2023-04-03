Потепление до +7 градусов ожидает томичей 3 апреля

В Томске потеплеет до +7 градусов в понедельник. Фото: Ксения Высотина

В Томске в понедельник, 3 апреля, днем обещают +7 градусов тепла, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Температура днем ожидается +5…+7 градусов.

В Томской области переменная облачность, местами небольшие осадки. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температуру днем прогнозируют +2…+7 °С, местами +8…+13 °С.

На дорогах местами гололедица.