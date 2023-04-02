Лишенный водительских прав мужчина возил томичей в маршрутном автобусе

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске мужчина перевозил пассажиров, будучи лишенным права управления транспортными средствами. Водителя маршрутного автобуса задержали в районе проспекта Академический, 20/2. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

«Сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы был замечен автобус ПАЗ, который двигался по городскому маршруту с нечитаемым государственным регистрационным знаком», - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД проверили документы водителя и выяснили, что в феврале 2023 года его лишили права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев. Причина – вождение в нетрезвом виде. Мужчина не сдал водительское удостоверение и продолжал заниматься перевозкой пассажиров.

Суд избрал в отношении 48-летнего томича меру пресечения в виде 5 суток административного ареста. «Кроме того, водитель был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - уточнили в УМВД. Полицейские изъяли у нарушителя автобус и поместили его на специализированную стоянку.

Читайте также В Томской области за неделю дорожные камеры зафиксировали более 14 тысяч нарушений ПДД