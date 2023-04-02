В Томской области появился еще один фельдшерско-акушерский пункт

Telegram-канал Владимира Мазура

Фельдшерско-акушерский пункт построили в селе Сарафановка Молчановского района. В ФАП завезли необходимое оборудование - от электрокардиографа до аппаратов для анализа крови. Об этом сообщил глава Томской области Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

«Раньше жители получали медпомощь в приспособленном помещении - в тёплом переходе между школой и котельной. В новом ФАПе есть смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, санитарная комната, приёмный покой и другие помещения. Здесь же можно приобрести лекарства», - уточнил губернатор.

Для работы в новом ФАПе в Сарафановку переехал медик Николай Герасименок - он трудоустроился по программе «Земский фельдшер».

Мазур добавил, что сейчас в районных больницах Томской области обновляется автопарк. В Асиновскую клинику уже поступили «Лада Гранта» и «Нива», в Светленскую - 3 «Лады», в Колпашевскую – 4 новых легковых автомобиля. До конца 2023 года медикам разных районов региона направят еще 18 машин, также запланированы к открытию 11 новых ФАПов.

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