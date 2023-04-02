В Томской области проиндексировали социальные пенсии на 3,3%

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Летом 2022 года социальные пенсии проиндексировали на 10%. Спустя 9 месяцев, 1 апреля 2023 года, пенсии дополнительно проиндексировали на 3,3%. Об этом сообщила пресс-служба отделения Социального фонда России по Томской области.

«Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Традиционно индексация социальных пенсий проводится 1 раз в год — 1 апреля. В связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен», - уточнили в сообщении.

В целом, после двухэтапной индексации за год социальные пенсии томичей увеличатся на 13, 6%.

Напомним, социальные пенсии назначают трем категориям гражданам. Это люди, не имеющие подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также инвалиды и граждане, потерявшие кормильца.

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