На улице Пролетарская в Томске перекроют движение 5 мая

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На участке улицы Пролетарская, от пр. Ленина, 196 до улицы Водяная, перекроют проезжую часть. Движение транспорта ограничат 5 мая, в пятницу, с 9:00 до 23:00. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на комитет по информационной политике администрации Томска.

«Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке», - уточнили в сообщении.

Причиной временного ограничения движения по Пролетарской станут работы «Томскводоканала» по прокладыванию наружных сетей канализации.

Напомним, ранее «КП-Томск» сообщил, что на трассах региона с 1 апреля действуют ограничения движения большегрузного транспорта.

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