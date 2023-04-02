Более 20 улиц Томска обесточат с 3 по 7 апреля

Фото: Анна Ковалёва
Подробный график отключений электроэнергии опубликовали на своем сайте «Горсети». Отключения света запланированы с 3 по 7 апреля в областном центре и в деревне Кисловка Томского района.
3 апреля, понедельник
С 9:00 до 12:00 электричество отключат по адресам:
ул. Киевская 109/1
ул. Щорса 9/1.
С 9:00 до 16:30:
ул. Смирнова 7/9,7/9 стр.2,7/10,7/11,7/13,7/14,7/20,9/2
пер. Асфальтовый 8
пр. Комсомольский 13б.
С 12:00 до 17:00:
ул. Мокрушина 9 стр. 20, 9 стр. 24, 9 стр. 59.
С 13:00 до 15:00:
пр. Фрунзе 133.
4 апреля, вторник
С 9:00 до 16:30:
пер. Асфальтовый 8
пр. Комсомольский 13б
ул. Смирнова 3/2, 3/4, 3/9, 7/11
пер. Асфальтовый 15
пр. Комсомольский 13Б.
С 9:00 до 17:00:
Кисловка, ул. Пушкина 6, уч.1, уч.3, уч.3-а
Кисловка, ул. Совхозная уч.1-4, уч. 11-б
Кисловка, ул. Полевая 11-а.
5 апреля, среда
С 9:00 до 11:00:
ул. Сибирская 86, 95
ул. Нахимова 8/2.
С 9:00 до 12:00:
ул. Смирнова 9, 9 стр.1, 9 стр.4, 9 стр3, 9/2, 9/16, 9/21, уч. 9/18.
С 9:00 до 16:30:
пер. Асфальтовый 15
пр. Комсомольский 13Б.
С 11:00 до 13:00:
ул. Нахимова 8/2.
С 13:00 до 16:30
ул. Смирнова 9, 9 стр.1, 9 стр. 4, 9 стр. 3, 9/2, 9/16, 9/21, уч. 9/18.
6 апреля, четверг
С 9:00 до 11:00:
ул. Черных Ивана 40, 40 стр. 2
ул. Лазо Сергея 7
ул. Беринга 10.
С 9:00 до 12:00:
пер. Даниловский 9
ул. Красноармейская 21, 25-27
ул. Никитина 10, 14-16, 20, 29-б, 31, 35-37.
С 9:00 до 16:30:
ул. Чубаровцев Героев 6/6.
С 10:30 до 17:00:
ул. Беринга 10.
С 13:00 до 16:00:
ул. Партизанская 2-а, 4-6, 8-а, 8-г, 8/1, 10
ул. Пушкина 27, 27-а, 27-г, 27-д, 27-е, 27-ж, 27-з, 27/1, 27л.
7 апреля, пятница
С 9:00 до 12:00:
ул. Смирнова 3 стр.3, 3-Г стр.2, 3Г стр.2, 5а, 5/1, 5/2, 5/9, 5/12, 5Е, 5ж.
С 9:00 до 16:30:
пр. Кирова 68
ул. Елизаровых 44-46, 46/1
ул. Кирова 68
пер. Нахимова 6, 7.
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