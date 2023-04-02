Более 20 улиц Томска обесточат с 3 по 7 апреля

Фото: Анна Ковалёва

Подробный график отключений электроэнергии опубликовали на своем сайте «Горсети». Отключения света запланированы с 3 по 7 апреля в областном центре и в деревне Кисловка Томского района.

3 апреля, понедельник

С 9:00 до 12:00 электричество отключат по адресам:

ул. Киевская 109/1

ул. Щорса 9/1.

С 9:00 до 16:30:

ул. Смирнова 7/9,7/9 стр.2,7/10,7/11,7/13,7/14,7/20,9/2

пер. Асфальтовый 8

пр. Комсомольский 13б.

С 12:00 до 17:00:

ул. Мокрушина 9 стр. 20, 9 стр. 24, 9 стр. 59.

С 13:00 до 15:00:

пр. Фрунзе 133.

4 апреля, вторник

С 9:00 до 16:30:

пер. Асфальтовый 8

пр. Комсомольский 13б

ул. Смирнова 3/2, 3/4, 3/9, 7/11

пер. Асфальтовый 15

пр. Комсомольский 13Б.

С 9:00 до 17:00:

Кисловка, ул. Пушкина 6, уч.1, уч.3, уч.3-а

Кисловка, ул. Совхозная уч.1-4, уч. 11-б

Кисловка, ул. Полевая 11-а.

5 апреля, среда

С 9:00 до 11:00:

ул. Сибирская 86, 95

ул. Нахимова 8/2.

С 9:00 до 12:00:

ул. Смирнова 9, 9 стр.1, 9 стр.4, 9 стр3, 9/2, 9/16, 9/21, уч. 9/18.

С 9:00 до 16:30:

пер. Асфальтовый 15

пр. Комсомольский 13Б.

С 11:00 до 13:00:

ул. Нахимова 8/2.

С 13:00 до 16:30

ул. Смирнова 9, 9 стр.1, 9 стр. 4, 9 стр. 3, 9/2, 9/16, 9/21, уч. 9/18.

6 апреля, четверг

С 9:00 до 11:00:

ул. Черных Ивана 40, 40 стр. 2

ул. Лазо Сергея 7

ул. Беринга 10.

С 9:00 до 12:00:

пер. Даниловский 9

ул. Красноармейская 21, 25-27

ул. Никитина 10, 14-16, 20, 29-б, 31, 35-37.

С 9:00 до 16:30:

ул. Чубаровцев Героев 6/6.

С 10:30 до 17:00:

ул. Беринга 10.

С 13:00 до 16:00:

ул. Партизанская 2-а, 4-6, 8-а, 8-г, 8/1, 10

ул. Пушкина 27, 27-а, 27-г, 27-д, 27-е, 27-ж, 27-з, 27/1, 27л.

7 апреля, пятница

С 9:00 до 12:00:

ул. Смирнова 3 стр.3, 3-Г стр.2, 3Г стр.2, 5а, 5/1, 5/2, 5/9, 5/12, 5Е, 5ж.

С 9:00 до 16:30:

пр. Кирова 68

ул. Елизаровых 44-46, 46/1

ул. Кирова 68

пер. Нахимова 6, 7.

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