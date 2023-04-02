В Томской области за неделю дорожные камеры зафиксировали более 14 тысяч нарушений ПДД

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14 637 нарушений Правил дорожного движения зарегистрировали дорожные камеры за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Большая часть нарушений - 12 982 случаев – связаны с несоблюдением скоростного режима.

Вся информация, полученная с камер наблюдения, передается в ГИБДД. Там ее обрабатывают, затем направляют водителям-нарушителям. Квитанции на оплату штрафов владельцы транспортных средств получают по почте.

«Возможность самостоятельной проверки неуплаченных штрафов предусмотрена на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru) в разделе «Проверка штрафов», - уточнили в пресс-службе.

Представители Госавтоинспекции добавили, что на сайте ведомства томичи могут также получить дополнительную информацию о предоставлении госуслуг в электронном виде.

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