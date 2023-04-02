Жителя Томской области задержали за хранение огнестрельного оружия, найденного 15 лет назад

Ружье мужчина нашел в лесу под Томском Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

За незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов задержали ранее не судимого жителя села Лукашкин Яр. Гладкоствольное ружье и более 120 патронов к нему мужчина хранил у себя дома, не имея разрешения органов внутренних дел. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Управления МВД России по Томской области.

57-летный мужчина рассказал в полиции, что 15 лет назад, в 2008 году, нашел патроны и ружье в окрестностях села Лукашкин Яр Александровского района. Он принес находку из леса домой и спрятал под кроватью.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение оружия и боеприпасов», - говорится в сообщении.

В УМВД добавили, что по статье 222 УК предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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